Alınan bilgiye göre, İzmir-Çeşme kara yolunun Seyri Sefa rampası  mevkisinde Nuri Berkan Erdoğan (25) idaresindeki 35 TC 385 plakalı otomobil, aynı  yönde seyreden Sucuattin Turan'ın kullandığı 35 TFR 69 plakalı balık yüklü  kamyona arkadan çarptı.

Sağlık ve polis ekipleri, otomobil sürücüsü Erdoğan'ın olay yerinde  hayatını kaybettiğini belirledi. Araca sıkışan Erdoğan'ın cesedi, AKS ekiplerinin  çalışması sonrası otomobilden çıkartıldı.

Bu arada aracın hız göstergesinin 110 kilometrede takılı kaldığı  görüldü.

Kamyon sürücüsü Turan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine  götürüldü.