Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar, insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Sokakta donmak üzereyken bulduğu yavru köpeği evine alan 2 çocuk annesi Songül Uzunköprü, anne şefkati göstererek karnını doyurdu. Yavru köpeğe banyosunu yaptırarak havluyla kurutup sütle besleyen Uzunköprü, köpeğe evinin en güzel köşesinde de yer yaptı. Köpeği kucağında indirmeyen Songül Uzunköprü, ona çocuğu gibi bakarak şefkatle sahipleniyor.

Yavru köpeğin bebekler gibi kendisine sarıldığını ifade eden Songül Uzunköprü, “Bu yavru köpek soğukta donuyordu. Onu görür görmez hemen eve aldım. Kıyamadım, soğukta bırakmayı ve getirdiğimde çok kötü haldeydi. Hemen banyosunu yaptırdım. Karnını duyurduk. Kendine geldi. Yetkililerden sokak hayvanları için barınak yapılmasını istiyorum” diye konuştu.