Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde; kasten öldürme, yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret, cinsel saldırı, cinsel taciz, hırsızlık, dolandırıcılık, konut dokunulmazlığını ihlal etme gibi çeşitli Asayiş suçlarından aranan 74 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 kişi cezaevine teslim edildi. Diğer 39 kişi adliyedeki işlemlerinden sonra serbest bırakıldı.