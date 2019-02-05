İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde; kasten öldürme, yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret, cinsel saldırı, cinsel taciz, hırsızlık, dolandırıcılık, konut dokunulmazlığını ihlal etme gibi çeşitli Asayiş suçlarından aranan 74 kişi yakalandı.
Yakalanan şahıslardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 kişi cezaevine teslim edildi. Diğer 39 kişi adliyedeki işlemlerinden sonra serbest bırakıldı.
Sivas'ta 1 ayda çeşitli suçlara karışan 74 kişi yakalandı
05.02.2019 - 09:40 | Son Güncelleme: 05.02.2019 - 09:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda son 1 ayda çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheliyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde; kasten öldürme, yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret, cinsel saldırı, cinsel taciz, hırsızlık, dolandırıcılık, konut dokunulmazlığını ihlal etme gibi çeşitli Asayiş suçlarından aranan 74 kişi yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sivas,İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü,suçlu,
602486 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602486.aspx
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