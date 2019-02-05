Bahçelievler Yenibosna Mahallesi'nde bonzainin etkisi altında olduğu iddia edilen bir gencin hali yürekleri burktu. Ayakta durmakta güçlük çeken gencin içler acısı hali cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gencin ayakta durmakta zorluk çektiği ve park halinde bulunan araçlara dayandığı görülüyor.
Bonzai içen gencin yürek burkan hali kamerada
05.02.2019 - 08:58 | Son Güncelleme: 05.02.2019 - 10:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bahçelievler'de uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen gencin içler acısı hali cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bahçelievler,Yenibosna,uyuşturucu,
602495 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602495.aspx
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