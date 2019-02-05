Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli; sabah saatlerinden itibaren Hatay kıyılarında, akşam saatlerinden sonra Aydın ve İzmir'in kıyı kesimleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin batı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat), öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına, gece saatlerinde Bodrum-Finike kıyı şeridinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 15

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 13

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 20

Bursa: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 20

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -3

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13