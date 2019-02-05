Milas’ta yakalandığı grip rahatsızlığı sebebi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Dr. Mete Ersoy Anadolu Lisesi öğrencisi Buket Bektaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Buket Bektaş’ın hayatını kaybettiğini öğrenen sınıf arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, merhumenin cenazesi bugün Milas’a bağlı Ören Alatepe Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Lise öğrencisi Buket gribe yenik düşerek hayatını kaybetti
05.02.2019 - 10:44 | Son Güncelleme: 05.02.2019 - 10:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Milas ilçesinde lise öğrencisi Buket Bektaş yakalandığı hastalığa yenik düşerek, hayatını kaybetti.
Milas’ta yakalandığı grip rahatsızlığı sebebi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Dr. Mete Ersoy Anadolu Lisesi öğrencisi Buket Bektaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Buket Bektaş,Muğla,Milas,
602513 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602513.aspx
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