Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da yaşayan 55 yaşındaki Mustafa Arslan, 23 yıl önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Ankara’da bir hastaneye giderek muayene oldu. Yapılan muayene sonrasında Arslan’ın beyninde tümör olduğu tespit edildi. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen ameliyatla Arslan’ın beynindeki tümör temizlendi.



Ameliyatın ardından, doktorlar yaptıkları kontrollerde Mustafa Arslan’a bir daha yürüyemeyeceğini söyledi. Yaşanan bu duruma üzülen Arslan, aynı dönemde aile içi sorunları nedeniyle de psikolojik travma geçirerek hayata küstü.

Doktorların ‘bir daha yürüyemezsin’ sözü ve yaşadığı psikolojik travma nedeniyle yürümeyi bir daha denemeyen ve 23 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum olarak yaşayan Arslan’ın hayatı, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Umut Evi’nde görevli Psikoterapist Beyza Sönmezel’i tanıdıktan sonra değişti.