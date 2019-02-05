Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolu 71. kilometresi Miliç mevkisinde bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Çakır (74) yönetimindeki minibüs Terme'den Ünye istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu fındık bahçesine yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Nuri Çakır ile birlikte Şükran Çakır (70) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'da minibüs fındık bahçesine yuvarlandı: 2 yaralı
05.02.2019 - 14:22 | Son Güncelleme: 05.02.2019 - 14:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında fındık bahçesine yuvarlanan minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolu 71. kilometresi Miliç mevkisinde bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Çakır (74) yönetimindeki minibüs Terme'den Ünye istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu fındık bahçesine yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Nuri Çakır ile birlikte Şükran Çakır (70) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Samsun,minibüs,kaza,
602564 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602564.aspx
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