Edinilen bilgiye göre, İzmir-Bandırma seferini yapan 6 Eylül Ekspresi Balıkesir gardan hareketinden sonra Ömerköy'de hemzemin geçitten kontrolsüz geçen traktöre çarptı. Trenin çarpması ile birlikte traktör yol kenarına savrulurken, sürücü Ural Arabacı yaralanarak Balıkesir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sebebiyle kapanan demir yolu tekrar seyrüsefere açıldı. Jandarma trafik kazası ile ilgili soruşturma başlattı.
Hemzemin geçitte tren traktöre çarptı: 1 yaralı
05.02.2019 - 14:55 | Son Güncelleme: 05.02.2019 - 14:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'de hemzemin geçitten geçen traktöre tren çarparken, sürücü yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : traktör,kaza,Balıkesir,
602576 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602576.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER