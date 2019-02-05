Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; hırsızlık, yaralama ve narkotik suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda şahısların evlerinde ve bulunabileceği yerlerde toplam 19 adrese yapılan uygulamada 4 şahıs yakalandı. Yakalanan 4 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
Bolvadin’de 19 adrese baskın düzenlendi
05.02.2019 - 15:02 | Son Güncelleme: 05.02.2019 - 15:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 19 adrese yapılan baskınlarda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Afyonkarahisar,Bolvadin,İlçe Emniyet Müdürlüğü,
602594 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602594.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER