Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Namık Kemal Mahallesi Milli Egemenlik Sokakta bulunan müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli ailenin oturduğu evdeki yangın sobadan çıkan ateşten başladı. Evde yaşayan ve eşinin ilçe dışına çalışmaya gittiği öğrenilen Suriyeli Hatice G. isimli kadın yangını fark edince küçük yaştaki iki çocuğuyla birlikte kendini sokağa attı. Kadın yardım isterken, evin bitişiğindeki evde oturan ev sahibi de dışarıya çıktı ve durum itfaiyeye bildirildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Hatice G. ise sokakta ayaklarında ayakkabı olmadığı dikkat çeken iki çocuğuyla feryat etti. İtfaiye ekipleri evde soğutma çalışması yaparken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.