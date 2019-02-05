Yunus ekipleri Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nde iki saat süren asayiş uygulaması yaptı. Şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde yapılan aramada 62 şahıs ve 18 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca, 15 adet kurusıkı tabanca mermisi ve 1 adet bıçak ele geçirildi. 