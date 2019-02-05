Yunus ekipleri Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nde iki saat süren asayiş uygulaması yaptı. Şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde yapılan aramada 62 şahıs ve 18 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca, 15 adet kurusıkı tabanca mermisi ve 1 adet bıçak ele geçirildi.
Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı
05.02.2019 - 20:22 | Son Güncelleme: 05.02.2019 - 20:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı.
Etiketler : Samsun,
602641 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602641.aspx
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