Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunus ekipleri Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nde iki saat süren asayiş uygulaması yaptı. Şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde yapılan aramada 62 şahıs ve 18 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca, 15 adet kurusıkı tabanca mermisi ve 1 adet bıçak ele geçirildi.