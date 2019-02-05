Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre; Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 Karayolunun Ayvalık sınırı içerisinde kalan Şehirlerarası Terminal sapağında saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada; Çanakkale istikametinden gelen Murtaza Kara yönetimindeki 34 UK 1719 plakalı otomobil, o sırada ana yola çıkan Sefer Erden idaresindeki 16 BUD 41 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol ortasındaki refüjde bulunan trafik ışıklarına çarpan 34 plakalı araç, karşı yönden gelen ve kırmızı ışıkta bekleyen Sertaç Taş yönetimindeki 10 BGF 86 plakalı araca da zarar vererek ters döndü. Bir anda can pazarına dönen kaza mahalline ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları araçlardan çıkararak, 112 ekibine teslim etti.

Yaralılar Ayvalık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sürücülerin yanısıra araçtaki Recep Gülfidan, Hasan Erdem, Abdülkadir Özcan, Denizcan Yıldız ve Ceylan Akgüleç isimli kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.