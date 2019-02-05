Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Kaş Limanı’nda deniz fenerinin önünde tekneden bir şahıs denize düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik ekipleri, düşen şahsın cansız bedenini karaya çıkarttı. Kimliği belirlenemeyen ceset, Kaş Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.