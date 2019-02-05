Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Kaş Limanı’nda deniz fenerinin önünde tekneden bir şahıs denize düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik ekipleri, düşen şahsın cansız bedenini karaya çıkarttı. Kimliği belirlenemeyen ceset, Kaş Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Tekneden denize düşen şahıs hayatını kaybetti
05.02.2019 - 23:48 | Son Güncelleme: 05.02.2019 - 23:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Kaş ilçesinde tekneden denize düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : Antalya,tekne,kayıp,
602678 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602678.aspx
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