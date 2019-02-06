Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde devriye gezen polis aracına silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırı da 1'i ağır 2 polis yaralandı. Ağır yaralı polis ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisleri ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütülüyor.
Kayseri'de polis ekiplerine silahlı saldırı: 1'i ağır 2 polis yaralı
06.02.2019 - 00:22 | Son Güncelleme: 06.02.2019 - 00:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde devriye gezen polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 polis yaralandı.
Etiketler : Kayseri,polis ekiplerine silahlı saldırı,
602684 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602684.aspx
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