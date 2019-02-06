Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza Malatya - Sivas karayolu Kangal ilçesi Yeşildere mevkisinde meydana geldi. İ. Öz (65) yönetiminde ki otomobil Malatya’dan Sivas istikametine seyir halineyken yol kenarında ki çakıla girip kaydı. Kayan araç yola devrildi. Araçta bulunan Medine Öz (64) olay yerinde hayatını kaybetti. İ Öz, M. Öz (24) ve S. Öz (22) ise yaralandılar. Yaralılar Kangal Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.