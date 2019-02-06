Edinilen bilgiye göre kaza Malatya - Sivas karayolu Kangal ilçesi Yeşildere mevkisinde meydana geldi. İ. Öz (65) yönetiminde ki otomobil Malatya’dan Sivas istikametine seyir halineyken yol kenarında ki çakıla girip kaydı. Kayan araç yola devrildi. Araçta bulunan Medine Öz (64) olay yerinde hayatını kaybetti. İ Öz, M. Öz (24) ve S. Öz (22) ise yaralandılar. Yaralılar Kangal Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas'ta kaza: 1 ölü 3 yaralı
06.02.2019 - 11:27 | Son Güncelleme: 06.02.2019 - 11:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sivas,kaza,yaşam haberleri,
602753 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602753.aspx
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