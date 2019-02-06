Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otogar taksi durağında çalışan taksi şoförü Sait Tıkmak, kullandığı taksiye geçtiğimiz en Pazar günü Keykubat Caddesi’nden müşteri olarak aldığı Ürdün vatandaşı Jebril Awad Mohammad Alzidanin’i Mahmutlar Mahallesi’ne bıraktı. Tıkmak, daha sonra aracında içinde 2 bin dolar ile kimliklerin bulunduğu bir cüzdan olduğunu fark etti. Bunun üzerine Tıkmak, bağlı olduğu Alanya Şoförler Odası Başkanı Recep Çalık ile iletişime geçti. Çalık, odalarına kayıp başvurusu gelmesiyle cüzdanın sahibi Alzidanin’i davet etti. Başkan Çalık ve Tıkmak, odaya gelen Ürdün vatandaşına içinde 2 bin dolar bulunan cüzdanı teslim etti.

'ÜLKEMDE BU PARAYI KAYBETSEM BULAMAZDIM'

Cüzdanını teslim almanın mutluluğunu yaşayan ve ülkesindeki üniversitede de öğretmenlik yapan Alzidanin, Alanya’da çok güzel insanlar olduğunu belirterek buradan ev satın aldığını söyledi. Alzidanin, "Türkler çok iyi, burada yaşamaktan çok memnunuz. Türkler mükemmel ve dürüst insanlar. Ülkemde bu parayı kaybetsem bulamazdım" dedi.

'DÜRÜST VE DUYARLI OLMALARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Cüzdanın kayıp olduğu bilgisi odalarına geldiğini aktaran Alanya Şoförler Odası Başkanı Recep Çalık ise şunları söyledi:

"Cüzdanı kaybeden vatandaş jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulunmuş. Bunun üzerine odamıza kayıp bilgisi geldi ve tarafımızdan tüm taksici üyelerimize konu hakkında mesaj gönderdik. Daha sonra üyelerimizden Sait Tıkmak’ın cüzdanını kendisinde olduğunun bilgisini aktardı. Antalya’daki hastanede tedavi gören babasının yanından odaya gelen üyemiz Tıkmak ile beraber cüzdanı sahibine ulaştırdık. Ben başta tüm taksici arkadaşlarıma ve üyelerimize dürüst ve duyarlı olmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Esnafımızın her zaman böyle güzel yürekli olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.