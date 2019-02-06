Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi organize sanayi kavşağında meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Adem Cambaz’ın kullandığı motosiklet ile sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmasının şiddeti ile savrulan motosiklet sürücüsü Cambaz, kavşağa giren diğer traktöre çarpması sonucu ağır yaralandı. Kafasından ağır darbe alan Cambaz olay yerine çağrılan Ambulans ile Afyonkarahisar Devlet hastanesine kaldırıldı.
Oğlunun kaza haberini alan baba Mehmet Cambaz’ın da kalp krizi geçirdiği ve aynı hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
Oğlunun kaza geçirdiğini duyan baba kalp krizi geçirdi
06.02.2019 - 12:58 | Son Güncelleme: 06.02.2019 - 13:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar’da oğlunun trafik kazası geçirdiğini öğrenen baba kalp krizi geçirdi
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi organize sanayi kavşağında meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Adem Cambaz’ın kullandığı motosiklet ile sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmasının şiddeti ile savrulan motosiklet sürücüsü Cambaz, kavşağa giren diğer traktöre çarpması sonucu ağır yaralandı. Kafasından ağır darbe alan Cambaz olay yerine çağrılan Ambulans ile Afyonkarahisar Devlet hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaza,babası kalp krizi geçirdi,Afyonkarahisar,
602765 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602765.aspx
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