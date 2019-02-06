Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi organize sanayi kavşağında meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Adem Cambaz’ın kullandığı motosiklet ile sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmasının şiddeti ile savrulan motosiklet sürücüsü Cambaz, kavşağa giren diğer traktöre çarpması sonucu ağır yaralandı. Kafasından ağır darbe alan Cambaz olay yerine çağrılan Ambulans ile Afyonkarahisar Devlet hastanesine kaldırıldı.

Oğlunun kaza haberini alan baba Mehmet Cambaz’ın da kalp krizi geçirdiği ve aynı hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.