Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEM otoyolu Sultanbeyli mevki'isinde öğle saatlerinde 6 aracın çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Seyir halinde olan bir kamyon, dorsenin üst geçide takılması sonucu yolda kaldı. Arkadan gelen diğer araçlar da kamyonu fark ederek durdular ve dörtlülerini yaktılar. O sırada yolda ilerleyen bir TIR duramayarak önündeki araçlara çarptı. 6 aracın çarpışması sonucu oluşan zincirleme kazada can kaybı veya herhangi bir yaralanma yaşanmazken, trafik kilitlendi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri duruma müdahale ettiler. Kaza yapan araçların yoldan çekişmesiyle trafik akışı normale döndü.