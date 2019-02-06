Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan sahte para operasyonunda Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, İstanbul’da operasyon düzenledi. İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 50 ve 100 TL banknotlardan oluşan toplam 150 bin TL sahte para ele geçirildi. Kastamonu KOM ekipleri, sahte paralara el koyarken olayla ilgili olarak 4 şüpheli şahısı ise gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.