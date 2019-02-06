Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Kemeraltı Mahallesi’nde bulunan bir markete giren kişi farklı markalarda 507 paket sigara çaldı. Marmaris Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaptığı çalışmalar sonucunda sigaraları çalan O.U. isimli şahısı sigaralarla birlikte yakalandı. 31 yaşındaki şahıs daha öncede ilçede bulunan bir markette iki şişe alkol çaldığı belirtildi. O.U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaklaşık 6 bin lira değerindeki sigaralar ise işlemlerin ardından market sahibine teslim edildi.