Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay, Siirt Doğan Mahallesi Abdurrahman Kavak Caddesi 30. sokakta meydana geldi. Metruk bir binada demir toplayan 3 çocuk, binanın bir bölümünün çökmesi sonucu beton yığınlarının altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye, UMKE ve 112 acil ekiplerinin çalışması sonucu, Ekrem Yıldırım, Mustafa Sezgin ve Mücahit Caner isimli 3 çocuk, yaralı halde kurtarıldı. Çocuklar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı olan çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.