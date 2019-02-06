Edinilen bilgiye göre, Kağızman ilçesine bağlı Akdam köyünden taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3’ü ağır 17 öğrenci yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılırken durumu ağır olan 3 öğrenci Kars’a sevk edildi
Öğrenci servisi kaza yaptı: 3’ü ağır 17 yaralı
06.02.2019 - 19:06 | Son Güncelleme: 06.02.2019 - 19:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ın Kağızman ilçesinde öğrenci servisi kaza yaptı. Kazada 17 kişi yaralandı.
Etiketler : Kars,
602816 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602816.aspx
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