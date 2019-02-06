Arsuz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle ulaşımda yaşanılan zorluk ve muhtemel yaralanmaların önüne geçmek amacıyla yarın ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.
Hatay'da okullar tatil edildi
06.02.2019 - 22:50 | Son Güncelleme: 06.02.2019 - 22:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Etiketler : Hatay,
602847 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602847.aspx
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