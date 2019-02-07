Alınan bilgiye göre Bozkurt Mahallesi Baysungur Sokağı'ndaki bir evden  kötü koku gelmesi üzerine yetkililere haber verildi.

İhbar üzerine gelen polis, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri  girdi.

Polis, 60 yaşlarındaki çevirmen Murat Tuğlacıyan'ın salonda hareketsiz  yattığını görüp sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, incelemesinde  Tuğlacıyan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yalnız yaşayan Murat Tuğlacıyan'ın yazar, dil ve tarih araştırmacısı  Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu olduğu öğrenildi.


Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.