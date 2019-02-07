Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Bingöl'ün Adaklı ilçesinde saat 23.35 sıralarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremden 11 dakika sonra yine merkez üssü Adaklı olan 2.7 büyüklüğünde ikinci deprem meydana oldu. Kent merkezinde de hissedilen depremde herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.
Bingöl 3.9 ve 2.7'lik depremlerle sallandı
07.02.2019 - 00:14 | Son Güncelleme: 07.02.2019 - 00:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl'de 3.9 ve 2.7 büyüklüğünde iki depremle sallandı.
Etiketler : Bingöl,
602853 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602853.aspx
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