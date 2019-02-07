Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Edinilen bilgilere göre, Merkezde 55,Çayırlı’da 10, İliç’te 3, Kemah’ta 12, Otlukbeli’de 3, Refahiye’de 45,Üzümlü’de 3 ve Tercan’da 20 köy yolu ulaşıma kapanırken İl Özel İdaresine bağlı ekipler 8 greyder, 2 dozer, 4 bıçaklı kamyon, 5 kepçe ile yol temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.