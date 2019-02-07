İl genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Edinilen bilgilere göre, Merkezde 55,Çayırlı’da 10, İliç’te 3, Kemah’ta 12, Otlukbeli’de 3, Refahiye’de 45,Üzümlü’de 3 ve Tercan’da 20 köy yolu ulaşıma kapanırken İl Özel İdaresine bağlı ekipler 8 greyder, 2 dozer, 4 bıçaklı kamyon, 5 kepçe ile yol temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Erzincan'da 101 köy yolu ulaşıma kapandı
07.02.2019 - 09:55 | Son Güncelleme: 07.02.2019 - 09:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 101 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Erzincan,ulaşım,köy yolu,
602912 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602912.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER