Edinilen bilgiye göre, Çekirge Caddesinde seyreden Sefa Öner(28) kontrolündeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç savrularak yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazanın ardından sürücü Öner ve yanında bulunan 2 yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün ayağında kırık olduğu tespit edildi. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı:3 yaralı
07.02.2019 - 10:32 | Son Güncelleme: 07.02.2019 - 10:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü ve yanında bulunan 2 yolcu yaralandı
Kaynak: İHA
Etiketler : kaza,Bursa,
602929 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602929.aspx
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