Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çekirge Caddesinde seyreden Sefa Öner(28) kontrolündeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç savrularak yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazanın ardından sürücü Öner ve yanında bulunan 2 yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün ayağında kırık olduğu tespit edildi. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.