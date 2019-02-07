Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırtına sebebiyle yapılan uyarı sebebiyle verilen bir günlük aranın ardından bugün tekrar başlayan arama çalışmalarına, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı dağcılık ekibi ile Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri katıldı. Denizdeki fırtına ve Acar'ın kaybolduğu Ağva Deresi'nde debinin yükselmesi, su altı ekiplerinin çalışmasına engel oldu. Ekipler, sabah dere kenarında arama yaptı. Hava şartlarının düzelmesi halinde dalgıçların da dere ve denizde arama faaliyetine devam edeceği belirtildi.

SON HEDİYESİ BÖYLE ALINDI

Buse için ümitlerin tükendiği anda baba Ahmet Acar'ın ifadesinden yola çıkan ekipler Buse Acar'ın kolundaki altın bilekliğe odaklanmıştı. Vücudunda bilinen tek metal parça olan ve Buse'nin 18 Ocak tarihindeki doğum gününde babası tarafından alınan altın bileklik arama ekipleri için umut olmuş ancak bir sonuç alınamamıştı.

Baba Ahmet Acar'ın Buse'ye aldığı son hediyenin görüntüleri de ortaya çıktı. Kemer'de bir kuyumcuya gelen baba Ahmet Acar vitrindeki altın bileklikleri bir süre inceleyip birini seçiyor. Heyecanlı olduğu ve zaman zaman kuyumcuyla gülerek konuştuğu gözlenen baba ödemeyi de kredi kartıyla yapıp kuyumcudan ayrılıyor.