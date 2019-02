Türkiye Gazetesi

Kumluca’da geçtiğimiz Aralık ayı başından bu yana etkili olan yağış kaynak sularında artışa neden oldu. Toroslar'a yağan karlar havaların ısınması ve yağmur yağışı ile erimeye başladı. Kar ve yağmur sularının debisini yükselttiği Alakır Çayı üzerinde bulunan baraj taşmaya başladı. Ayrıca barajın sularının yükselmesinden dolayı baraj kıyısında bulunan bazı evlere giden yollar su altında kaldı. Evlere giden yolların yeniden açılması için Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol açma çalışmaları başlattı.

Baraj sularının yükselmesi nedeniyle evine ulaşılamayan 65 yaşındaki Ahmet Ali Çoşan, "2009 yılında ilk defa yükseldi. Her 5 senede bir yükseliyor. Şu an kıyı bandındaki yol tamamen kapanmış durumda. Bu su bu şekilde şiştiği zaman yol tam 4 ay kapalı kalıyor. Muhtarlığımız tarafından belediyemize müracaat yaptık. Belediyemiz ilgilendi. Şu an zor şartlar altında çalışma yapıyorlar. Yapılan çalışma kış ayı için geçici olarak yapılmaktadır. Yaz ayında gereken şekilde yapılmasını istiyoruz" dedi.



Çayiçi Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Himmet Kocabaş da "Baraj suları 5 yılda bir yükseliyor. Evlerimiz mahsur kalıyor. Suların yükselmesinden dolayı yol kapanıyor" ifadelerini kaydetti.

50 yaşındaki Osman Yavuz ise "Eskiden piknik yapmaya geldiğimiz alanlar sular altında kaldı" dedi. Mustafa Baştürk isimli vatandaş, "20 yıldan beri buralarda yaşıyorum. Baraj kıyısına sürekli gelip gidiyorum. Baraj sularının bu kadar hızlı yükseldiğini görmemiştim" dedi.

Çayiçi Mahalle Muhtarı Osman Çalışır, "Yağışın çok olduğu yıllarda barajın suyu yükseliyor. Bazı evlerimizin yolları kapanıyor. Belediyemiz de taşkınlardan tarım alanlarının etkilenmemesi için devamlı uyarılar yapıyor" diye konuştu.

DSİ yetkilileri ise, "Bölgemiz, 1 Aralık'tan beri sürekli sağanak yağış alıyor. Yağışın çok olması kaynak sularını arttırıyor. Ayrıca havalar ısınmaya başladı. Toroslar’daki karlar erimeye başladı. Bunlara bağlı olarak Alakır Çayı'nın debisi yükseldi. Baraja gelen akarsu 30 bin metreküp, barajdan elektrik santraline bıraktığımız su 10 bin metreküp. 20 bin metreküp su, barajımızı fazlası ile beslemekte" dedi.