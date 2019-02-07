Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere boş olarak Çobanbey Gümrük Kapısı'na gelen M.Ö. yönetimindeki tırdan şüphelenilmesi üzerine Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri tarafından X- Ray cihazına yönlendirildi. Araçta şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine tütün dedektör köpeği Williem ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramalarda dorsenin taban kısmına zula yapıldığı belirlenerek, zula içerisinde kızaklı tepsilerin içerisine dizilmiş ve gizlenmiş vaziyette gümrük kaçağı yabancı menşeli 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Tır sürücüsü M.Ö. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.