Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kentte son dönemde artış gösteren işyeri hırsızlıklarını mercek altına alan Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, kentte farklı tarihlerde girdikleri işyerlerinden çok sayıda bilgisayar ve bilgisayar malzemesi çaldıkları öne sürülen H.S.Ş, M.K. ve A.O. isimli şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin bulundukları yerlerde araştırma yapan polis, çalıntı olduğu değerlendirilen 11 adet laptop ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, emniyette gözaltına alınan şüphelilerin gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.