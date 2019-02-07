Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Arıönü köyü’nde yaralı halde kartal bulan köy sakinleri durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesinin ardından kartal bulunduğu araziden alınarak Bartın merkezde faaliyet gösteren veteriner hekim Tolga Kandıralı'ya getirildi. Kartal’ın yapılan muayenesinde kanadında saçma olduğu belirlendi. Avcılar tarafından vurulduğu düşünülen kartal yapılacak olan tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.