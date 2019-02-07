Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinden Adıyaman istikametine gelmekte olan A.B., idaresindeki otomobilin lastiği, Adıyaman- Kahta Karayolu Kömür Beldesi yol ayrımı yakınlarında patladı. Patlayan lastik nedeniyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Yaşanılan kazada otomobil sürücüsü A.B., ile otomobilde bulunan C.Y., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.