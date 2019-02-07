Bir kişi, Atatürk Bulvarı'nda seyir halinde olan otomobilin bagajına konulan ve kırık olan stop lambasından başını çıkartarak nefes almaya çalışan köpeği görünce cep telefonuna sarıldı. Telefonunun kamerasıyla köpeği görüntüleyen kişi, "Hem köpek sahibi oluyorlar hem de köpeklere eziyet çektiriyorlar. Allah'tan köpeğin nefes alabileceği bir alan var" dedi.
Köpeği bagajda taşıdı, tüm tepkileri üzerine çekti
07.02.2019 - 15:54 | Son Güncelleme: 07.02.2019 - 16:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin bagajına konulan ve kırık olan stop lambasından başını çıkararak, nefes almaya çalışan köpeği görenler, duruma tepki gösterdi.
Kaynak: DHA
Etiketler : köpek,bagajda taşıdı,Bilecik,
603019 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603019.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER