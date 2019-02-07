Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Sahipsiz Hayvanlara Müdahale Birimi, sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Şimdiye kadar yüzlerce yaralı, sahipsiz, bakıma muhtaç sokak hayvanına sahip çıkan İzmit Zabıtası, havuza düşen bir kedi ile yaralı atmacanın da imdadına yetişti. Fevziye Parkı’nda havuza bir kedi düştüğü ihbarını alan ekipler kısa süre içinde bölgeye gittiler. Havuza düşen kediyi bulunduğu yerden çıkaran görevliler tarafından daha sonra Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim ederek tedavi edilmelerini sağlandı.