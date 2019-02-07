Bursa’nın dağ ilçelerinden Büyükorhan’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. İlçenin yüksek kesimlerindeki dağ köylerinin yolları kar sebebiyle kapandı. Büyükorhan’ın Aktaş, Sarnıç, Kuşlar, Zaferiye, Danaçalı, Karaçukur mahallelerine giden yolların kapanması üzerine kar küreme araçları ve dozerler çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri 24 saat yolları açıt tutmak için görev yapıyor.
Bursa’nın dağ ilçeleri beyazlara büründü
07.02.2019 - 17:58 | Son Güncelleme: 07.02.2019 - 17:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Büyükorhan ilçesi beyazlara büründü. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yolları açık tutabilmek için büyük çaba harcıyor.
Etiketler : Bursa,kar,
603046 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603046.aspx
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