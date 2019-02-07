Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale’de Gündoğdu Manas İlkokulu bahçesinde öğrenci velisi Mehtap Öcal, sınıf öğretmeni Yüksel Kuzucu’nun üzerine yürüyerek elindeki maket bıçağıyla kafasından ve elinden yaraladı. Daha sonra hastaneye kaldırılan Kuzucu’nun kulağının arka kısmına 12 dikiş atıldı. Yapılan tedaviler sonrasında öğretmen Kuzucu taburcu edildi.

30 yıldır sınıf öğretmenliği yaptığını ifade eden Yüksel Kuzucu, yaşananları şöyle anlattı:

“Bahçeye çıktığımda bahçe kalabalıktı çocuklar, veliler. O ara bir velinin üzerime saldırdığını hissettim. Bayan olduğu için ben kendimi korudum. İkinci kez bir daha saldırdı 'Sen benim çocuklarımdan ne istiyorsun?' diye. Hanımefendi dedim, sizin çocuğunuz kim, siz kimsiniz, ben sizin çocuğunuzu tanımıyorum, derken o ara elinde maket bıçağının ucunu gördüm ve buradan da kan aktığını hissettim. Ben o ana kadar kan aktığını hissetmedim. Üçüncü kez 'Sen benim çocuklarımı kaçıracakmışsın, organ mafyasına satacakmışsın' dedi ve biraz da kaba birkaç kelime söyledi. Yine saldırdı boynuma atarken ben elimle kordum. Arkada iki yerde kesik var. 10-12 dikiş atıldı. Ambulans geldi hastaneye gittik. Olay kısaca bu. Benim öğrencimin velisi de değil. Ben 2. sınıfları okutuyorum. Çocukları 4. sınıfta. Onun çocuklarıyla benim hiçbir alakam yok.”

Çok üzgün olduğunu ifade eden eşi Dilek Neslihan Kuzucu ise “Çok üzüldüm bu durumun olmasını istemezdim. Tarifi zor. Hiçbir öğretmene de olmasını istemem” diye konuştu.