Kahramanmaraş kent merkezinde sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Kahramanmaraş’ın kuzey ilçeleri arasında yer alan Afşin, Göksun, Nurhak ve Çağlayancerit ilçe merkezlerinde 50 santimetreyi geçen kar nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Kar yağışı nedeniyle kapanan 64 kırsal mahalle yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde ise kar yağışı nedeniyle sürücüler güçlükle ilerliyor.
Kahramanmaraş’ta eğitime ve ulaşıma kar engeli
07.02.2019 - 20:24 | Son Güncelleme: 07.02.2019 - 20:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verilirken, 64 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Etiketler : Kahramanmaraş,eğitime ve ulaşıma kar engeli,
603072 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603072.aspx
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