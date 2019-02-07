Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bursa ve İnegöl Jandarma Komutanlığına bağlı istihbarat ekipleri S.U.'yu takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu S.U.'nun İnegöl'e bağlı kırsal Özlüce Mahallesi'nde Pers dönemine ait figür ve ekipmanlar sakladığını tespit etti. İkamete yapılan operasyonda figür ve çeşitli tarihi parçalar ele geçirildi. S.U. ekipler tarafından gözaltına alınırken, tarihi eserlere el konuldu.