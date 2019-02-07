Adana’da parmağına taktığı yüzün sıkışıp çıkmaması üzerine 2 parmağı da şişen Fehime Kütüközü, Seyhan Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri kadının parmağındaki yüzükleri keserek acı çeken kadını kurtardı. Kütüközü, yüzüklerden kurtulması üzerine itfaiye ekibine teşekkür etti.
İtfaiyeden acil serviste yüzük operasyonu
07.02.2019 - 21:18 | Son Güncelleme: 07.02.2019 - 21:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da bir kadının parmağında sıkışan 2 yüzük, başvurduğu acil serviste itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Adana’da parmağına taktığı yüzün sıkışıp çıkmaması üzerine 2 parmağı da şişen Fehime Kütüközü, Seyhan Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri kadının parmağındaki yüzükleri keserek acı çeken kadını kurtardı. Kütüközü, yüzüklerden kurtulması üzerine itfaiye ekibine teşekkür etti.
Etiketler : Adana,yüzük operasyonu,
603078 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603078.aspx
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