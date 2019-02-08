Kartal’da çöken bina Alemdar ailesinin yıktı. Binada bulunan Alemdar ailesinden şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. Aileden geriye ise mutlu günlerde çekilmiş fotoğraflar kaldı. Fotoğraflarda Erdoğan Alemdar, kızları Ecrin ve Eslem ile birlikte görülürken,diğer aile üyeleri de fotoğraf karelerine yansıdı.
Kartal'da çöken bina Alemdar ailesini yıktı
08.02.2019 - 09:21 | Son Güncelleme: 08.02.2019 - 10:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kartal'da çöken binada oturan Alemdar ailesinden şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. Aileden geriye ise mutlu günlerde çekilmiş fotoğraflar kaldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kartalda çöken bina,kartal son dakika,alemdar ailesi,
603160 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603160.aspx
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