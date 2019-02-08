Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşinin sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığını anlatan Hanife Akdemir (53), "Eşim yüz felci geçirdi çalışamıyor. Para biriktirip onu doktora tedaviye götüreceğim. Sabah erkenden kalkıyorum sokaklarda, sanayide hurda ve karton topluyorum. Çalışmadığım gün açım, mecburen çalışıyorum. Günlük 30 TL yevmiyemi çıkarıyorum. Ben insanların 'İş yok' demelerine kızıyorum. Bir sürü tekstil, çay ocakları, fındık fabrikaları var. Beni örnek alsınlar. Tek başıma mücadele ediyorum, 4 cana bakıyorum" dedi.



'HASTA OLUP ÇALIŞAMAZSAM O GÜN AÇ KALIRIM'

Her gün sabah erkenden kalktığını, el arabasıyla sokağa ve sanayi bölgesine giderek karton, hurda topladığını anlatan Akdemir, "Çalışmayıp ne yapacağım? Mecbur çalışıyorum. Hasta olup çalışamazsam aç kalırız. Kim tutacak ki elini, kim çalacak kapını? Açlıktan ölüyorsun ama kimseye bir şey diyemiyorsun. Ben aç gezerim kimseden borç isteyemem, çalışıp alın terimle helalinden yerim. Allah sanayideki esnaflarımıza çok bol kazanç versin. Onlarda ne kadar iş olursa bende o kadar karton, hurda metal topluyorum. Akşam gecenin karanlığında eve gidiyorum. Ev işleriyle uğraşırken gece yarısı oluyor. Sabah erkenden kalkıp yine çalışmaya gidiyorum. Çok zor oluyor ama mecbursun. Ev kirası, elektrik, su, doğalgaz faturası, yiyecek derken parayı yetiştiremiyorum. Devletimiz bizim gibilere destek olsun, sahip çıksın" diye konuştu.konuştu.



ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Sanayi esnafından Engin Türker ise Hanife Akdemir'in çalışmasını sanayi esnafı olarak takdirle karşıladıklarını belirterek, "İşyerimizde günlük çıkan karton, hurdaları, işine yarayacağı, para edecek eşyaları biriktiriyoruz. Bizde telefonu var. Çağırıyoruz gelip buradan alıyor. Sanayide örnek insan, böyle insana yardım etmeyeceğiz de kime yardım edeceğiz" ifadelerini kullandı.