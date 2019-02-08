Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölge genelinde bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da önceki gün kar yağışı etkisini gösterdi. Kentte kar yağışı nedeniyle merkezde 10, Ağın’da 2, Baskil’de 15, Maden’de 3, Karakoçan’da 21, Keban’da 12, Kovacılar’da 10, Palu’da 8, Sivrice’de 17 olmak üzere toplam 98 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından önceden oluşturulan karla mücadele ekiplerinin ise yolları açmak için çalışmalara başladığı bildirildi.