Olay, Şalıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi Çamlık Caddesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Sabah erken saatte sobayı yakıp içine kömür atan 6 kişilik Suriyeli aile, kısa süre sonra fenalaşınca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, anne ve 5 çocuğunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan aile üyeleri, daha sonra ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan anne ile 5 çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Suriyeli anne ve 5 çocuğu karbonmonoksit gazından zehirlendi
08.02.2019 - 11:14 | Son Güncelleme: 08.02.2019 - 11:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da 5’i çocuk 6 kişilik Suriyeli aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Olay, Şalıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi Çamlık Caddesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Sabah erken saatte sobayı yakıp içine kömür atan 6 kişilik Suriyeli aile, kısa süre sonra fenalaşınca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, anne ve 5 çocuğunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan aile üyeleri, daha sonra ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan anne ile 5 çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriyeli aile,karbonmonoksit zehirlenmesi,Şanlıurfa,
603189 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603189.aspx
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