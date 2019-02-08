Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Şalıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi Çamlık Caddesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Sabah erken saatte sobayı yakıp içine kömür atan 6 kişilik Suriyeli aile, kısa süre sonra fenalaşınca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, anne ve 5 çocuğunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan aile üyeleri, daha sonra ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan anne ile 5 çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.