Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay merkez Osmangazi ilçesi Doburca Mahallesi ve Stadyum kavşağı arasında yaşandı. Ömürlerinin henüz baharında patenci 3 genç Doburca'da önce bir kamyonetin arkasına asılarak yolculuk etti. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi. Gençler daha sonra Çekirge Meydanı'nda kendilerine bir otobüsü hedefe seçti.

Otobüse binmek yerine canlarını hiçe sayıp tehlikeli yolculuğu tercih eden gençler, otobüsün hareket etmesiyle birlikte kaymaya başladı. Çekirge Caddesi üzerinde hızla seyreden otobüs, Stad Caddesine doğru ilerledi. Otobüsün arkasına tutunan adrenalin tutkunu gençlerde tehlikeye aldırış etmeden otobüsün arkasında kaymaya devam etti. Gençlerin tehlikeli yolculuğu cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüyü izleyen vatandaşlar gençlerin trafikteki tehlikeli yolculukları için biran önce tedbir alınmasını istediler.