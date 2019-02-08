Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızıltepe'ye bağlı Yeşil mezrasında yaşayan Akın, yaklaşık 20 yıl önce bir hastalığa yakalandı. Vücudu sıcağa dayanamayan Akın, bugünden beri havanın durumuna bakmaksızın tişört ve terlikle sokağa çıkmaya başladı. Kaş aylarında bile tişört ve terliğinden vazgeçmeyen Akın, soğuk havalarda da evinde klima ve vantilatör çalıştırmaya devam etti. Çevresindekilerin deli diye dalga geçtiği Akın, doktorların hastalığına bir an önce çare bulmasını bekliyor.

'ÜŞÜMÜYORUM, VÜCUDUM ELBİSEYE TAHAMMÜL ETMİYOR'

Yaşadığı sorunla ilgili bilgi veren Akın, sıcağa tahammül edemediğini söyledi. Akın, "Doktorlara gidiyorum benden hiçbir şey anlamıyorlar. Üşümüyorum, vücudum elbiseye tahammül etmiyor. Elbise giyince sıkıntı basıyor. Akrabalarım beni görünce elbisen yok mu diyor, gel sana elbise alalım diyorlar. Şu an bu yağmurun altında benim için çok daha güzel. Gece sabaha kadar klima ve vantilatör çalışıyor. Beni sıkıntı basıyor ayakkabı da giyemiyorum. 24 saat böyleyim, hangi memlekette kar yağıyorsa orada yaşamak istiyorum" dedi.

Tedavi olmak istediğini belirten Akın, "Kendi halime üzülüyorum. İnsanlar bana deli gibi bakıyor, bu da benim moralimi çok bozuyor. İnşallah en kısa sürede hastalığıma bir teşhis konulur ve tedavi olurum. Yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu.