Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kartal’da çöken 8 katlı binanın enkazından yaralı halde kurtarılan Azra Havva Tekgöz’ün annesi tedavi gördüğü hastanede açıklamalarda bulundu.

Anne Tekgöz: “Oğlumu okula göndermiştim kardeşini alması için için. Ben de evde oturuyordum. Havva da telefonla oynuyordu içeri odada. Birden bire pat diye bir ses geldi biz hala ile beraber ağaya kalktık birbirimize sarıldık. Zaten direkt bina aşağı çöktü. Sonra çekyatın üzerine gelen bir parça ile arada boşluk oluştu. Çok çaba sarfettiler kurtardılar Elhamdülillah. Kızım da kurtuldu. Herkesten Allah razı olsun” dedi.