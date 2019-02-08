Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan İnegöl'e doğru seyir halinde olan Mehmet Nasır Akdağ'ın kullandığı kamyonet, Bursa - Ankara Karayolu üzerinde bir anda kontrolden çıkıp önünde seyreden Mehmet Avcı'nın kullandığı yemek taşıyan minibüse, ardından da istinat duvarına çarptı. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Akdağ, yanında bulunan Celal Akdağ, yemek taşıyan minibüsteki Birgül Altun yaralandı. 3 yaralı da olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.
Kamyonet önce minibüse, ardından istinat duvarına çarptı: 3 yaralı
08.02.2019 - 16:37 | Son Güncelleme: 08.02.2019 - 16:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa İnegöl yolunda meydana gelen kazada kamyonet, yemek taşıyan minibüse, ardından da istinat duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kamyonet,kaza,Bursa,
603248 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603248.aspx
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