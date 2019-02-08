Silivri'de tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangına Silivri ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler fabrikanın dış cephesinde bulunan kepenkleri keserek yangına müdahale etmeye çalışıyor.
Tekstil fabrikasında yangın çıktı
08.02.2019 - 18:13 | Son Güncelleme: 08.02.2019 - 18:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Silivri'de tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangına Silivri ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler fabrikanın dış cephesinde bulunan kepenkleri keserek yangına müdahale etmeye çalışıyor.
Etiketler : Tekstil fabrikası,
603266 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603266.aspx
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